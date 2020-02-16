Шок: Под Запорожьем хозяин магазина, дружный с полицией, пытал посетителя, и грозился отрезать уши

Это уже не первый скандал, в который попадает неадекватный мужчина.

В Мелитополе Запорожской области произошло из ряда вон выходящее событие – в сеть попало видео, на котором видно, как Дмитрий Бирзулов, владелец магазина спортивной одежды прямо в торговом зале пытает посетителя, и грозится отрезать ему уши.

По данным газеты Наш город, Бирзулов хвастается своими связями в полиции, последние несколько лет даже разгуливает по городу в сопровождении минимум двоих правоохранителей, вооруженных табельным оружием. Ранее он обвинял силовиков в вымогательстве у него спортивных костюмов, однако впоследствии плотно подружился, и теперь терроризирует мирных жителей.

Еще в одного покупателя, решившего вернуть в магазин купленные кроссовки, которые разлезлись на следующий день, Бирзулов целился из пистолета, угрожая убить. Несмотря на то, что заявление потерпевший написал сразу же, полиция не шевелится. Очередной скандальный эпизод тоже остался без внимания правоохранителей.

Мелитопольцы с опаской обходят магазин, в котором жертвой беспредела может оказаться любой гражданин.

Мелитопольцы весь день обсуждают видеоролик, появившийся в соцсетях и перекочевавший в ведущие городские СМИ. На кадрах видно, как местный скандально известный предприниматель Дмитрий Бирзулов нецензурно и вполне конкретно угрожает неизвестному мужчине отрезать ухо. Действие происходит, судя по обилию спортивной одежды и обуви в кадре, в магазине Бирзуловых, расположенном в центре города.

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