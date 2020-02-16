В Китае ввели смертную казнь за распространение коронавируса

В Китае лица, подозреваемые в распространении инфекции, в случае если их поведение повлекло серьезные последствия, могут получить пожизненный срок или быть казнены.

Об этом говорится в разъяснении на сайте Верховного народного суда Китая.

Люди, умышленно распространяющие новый коронавирус или наносящие вред медицинским работникам во время эпидемии, будут привлечены к уголовной ответственности и сурово наказаны в соответствии с новым судебным руководством, выпущенным Верховным народным судом, Верховной народной прокуратурой, Министерством общественной безопасности и Министерством юстиции

Обвинить вирусоносителей могут в случае если они отказываются от помещения в карантин или уезжают до истечения времени их карантина и попадают в общественные места, либо пользуются общественным транспортом.

Осужденным грозит тюремное заключение на срок от трех до 10 лет, если последствия не будут серьезными. Если их поведение приводит к серьезным повреждениям или смерти, приводит к серьезной экономической потере государственной собственности, – то грозит более 10 лет лишения свободы, пожизненное заключение или даже смертная казнь.

Кроме того, те, кто посредством угроз или насилия препятствует мерам, принимаемым правительственными чиновниками для контроля над вспышкой, также могут быть обвинены в нарушении госслужбы; те, кто нападает на полицию, будут подвергаться более суровому наказанию за то же обвинение.

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