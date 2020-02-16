Полиция Коста-Рики изъяла рекордную партию кокаина
Полиция Коста-Рики обнаружила более пяти тонн кокаина. Наркотики были спрятаны в коробках для цветов, предназначенных для отправки в Нидерланды.
Как сообщил министр внутренних дел страны Майкл Сото Рохас, наркотики были спрятаны в коробках для цветов, предназначенных для отправки в Нидерланды, сообщает BBC.
Когда в субботу власти обыскали подозрительный контейнер, они обнаружили 202 коробки, в которых находилось в общей сложности 5048 упаковок кокаина весом около килограмма каждая.
Арестован подозреваемый – 46-летний местный житель.
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