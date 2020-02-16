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Главная » Мир » Происшествия
21:55 16 Февраля 2020 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Американская стриптизерша упала с шеста и сломала челюсть

Танцовщица, выступающая под именем Дженеа Скай, упала с высоты 4,5 метра во время выступления на шесте в Caberet Dallas в этот понедельник.

При падении девушка сломала челюсть, выбила несколько зубов и вывихнула лодыжку. Ее госпитализировали и прооперировали, сообщает New York Post.

Скай заявила, что падение с шеста испугало ее «до смерти» и заставило задуматься о том, чтобы уйти из профессии.

Она решила использовать свою известность, чтобы помочь другим танцорам, но пока не знает, как именно это сделать.

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Тэги: стриптиз

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