Накормить Европу: какие украинские продукты пользуются спросом

Такое заявление сделал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

«Наши партнеры из ЕС отмечают в своих отчетах, что в отличие от мирового рынка свежих продуктов, где Украина только начинает формировать свою репутацию, переработанные фрукты и овощи уже давно стали сильной стороной страны во всем мире «, – сказал он.

Так, по данным Минэкономики, за 10 месяцев 2019 года, среди пищевой продукции, которые продемонстрировали наибольший прирост по экспорту в ЕС находятся:

- капуста (+ 2001,9%);

- свиной жир и жир птицы (+ 40,9%);

- ячмень (+ 204,8%);

- овес (+ 125,5%);

- яйца (+ 229,8%);

- соевое масло (+ 165,8%);

- корнеплоды (+ 115,8%).

Среди товаров с высокой добавленной стоимостью:

- моллюски (замороженные, копченые и т.п. – + 389,5%);

- варенье, джемы, желе, мармелад (+ 226%);

- молочные продукты (пахта, сливки, йогурты, кефиры, сгущенное молоко и т.д. + 203,3%);

- экстракты, эссенции, концентраты кофе, чая, цикория (+ 377,5%).

Кроме этого возросли объемы экспорта:

- масла и масел (+ 67,8%);

- готовых изделий из зерна (хлопья, + 65%);

- круп (+ 37,3%);

- хлебобулочных кондитерских изделий (+ 26,7%);

- макаронных изделий (+ 14,68%);

- приготовленных овощей (консервы без уксуса, + 65%);

- сахара (+ 41,6%);

- меда (+ 24,3%).

«Тот, кто хочет, находит возможности для выхода на рынки ЕС, кто не хочет, рассказывает «байки» о том, что нас там не ждут с нашей продукцией. Статистика демонстрирует постоянный положительный тренд и свидетельствует об одном: наша продукция очень востребована, а экспортировать в ЕС – выгодно «, – подчеркнул Кулеба.

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