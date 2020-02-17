Накормить Европу: какие украинские продукты пользуются спросом
Такое заявление сделал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.
«Наши партнеры из ЕС отмечают в своих отчетах, что в отличие от мирового рынка свежих продуктов, где Украина только начинает формировать свою репутацию, переработанные фрукты и овощи уже давно стали сильной стороной страны во всем мире «, – сказал он.
Так, по данным Минэкономики, за 10 месяцев 2019 года, среди пищевой продукции, которые продемонстрировали наибольший прирост по экспорту в ЕС находятся:
- капуста (+ 2001,9%);
- свиной жир и жир птицы (+ 40,9%);
- ячмень (+ 204,8%);
- овес (+ 125,5%);
- яйца (+ 229,8%);
- соевое масло (+ 165,8%);
- корнеплоды (+ 115,8%).
Среди товаров с высокой добавленной стоимостью:
- моллюски (замороженные, копченые и т.п. – + 389,5%);
- варенье, джемы, желе, мармелад (+ 226%);
- молочные продукты (пахта, сливки, йогурты, кефиры, сгущенное молоко и т.д. + 203,3%);
- экстракты, эссенции, концентраты кофе, чая, цикория (+ 377,5%).
Кроме этого возросли объемы экспорта:
- масла и масел (+ 67,8%);
- готовых изделий из зерна (хлопья, + 65%);
- круп (+ 37,3%);
- хлебобулочных кондитерских изделий (+ 26,7%);
- макаронных изделий (+ 14,68%);
- приготовленных овощей (консервы без уксуса, + 65%);
- сахара (+ 41,6%);
- меда (+ 24,3%).
«Тот, кто хочет, находит возможности для выхода на рынки ЕС, кто не хочет, рассказывает «байки» о том, что нас там не ждут с нашей продукцией. Статистика демонстрирует постоянный положительный тренд и свидетельствует об одном: наша продукция очень востребована, а экспортировать в ЕС – выгодно «, – подчеркнул Кулеба.
Новости по теме
Акционеры группы компаний «Молочный альянс» решили инвестировать $15 млн в развитие новых продуктов.
За сентябрь в Украине подорожали многие социальные продукты.
Аграрные компании в развитых странах работают над программами выращивание продуктов без использования почвы, «из пробирок».