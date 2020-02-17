Скандал в Мюнхене. Глава конференции пояснил рекомендации Украине
Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер считает, что рекомендации Украине «не стоит воспринимать так ужасно серьезно».
Рекомендации Мюнхенской конференции по безопасности Украине не должны были быть столь резонансными – и поводов возмущаться нет. Такую позицию глава конференции Вольфганг Ишингер высказал в комментарии программе «ТСН Тиждень» на 1+1.
«Нет причины так возмущаться. Мы делаем много разных предложений – и надеюсь, что время от времени мы делаем разумные предложения. Но все это не надо воспринимать так ужасно серьезно», – сказал он.
Ишингер также заявлял, что в рекомендациях «могут быть контраверсионные вещи», но неправильно говорить, что это делает их проророссийскими, передает Укринформ. Дипломат считает: рекомендации были частной инициативой – и уже удалены с сайта конференции.
Он добавил, что Украина «должна быть счастлива, что россиян пытались привлечь к дискуссии».
«Мы все за Украину. Я – ваш друг», – заверил дипломат.
Также Ишингер не видит ничего плохого в том, что среди авторов заявления была «пара россиян».
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