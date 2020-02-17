Разумков отчитал нардепов за кофе, еду и телефоны в зале заседаний

Об этом он говорил в ходе заседание согласительного совета парламента в понедельник, 17 февраля.

Разумков в ходе заседания ВР заявил, что ему часто приходится слышать нарекания на поведение депутатов.

Так, например, он рассказала, как к нему обратилась учительница, что имеет приблизительно такой же, как и у нардепов рабочий день. Однако, она в рабочее время не имеет возможности заниматься собственными делами и спросила, почему депутаты могут себе это позволить

«Я понимаю, что мне трудно ответить на этот вопрос, он честный, он правильный, но ответить трудно. Давайте делать так, чтобы нам не было трудно отвечать на такие вопросы, чтобы у людей не было таких вопросов, чтобы они видели, что народные депутаты работают на пользу этого государства, чтобы они это и видели и чувствовали», – сказал Разумков, упомянув рапивание кофе и занятие посторонними делами во время рассмотрения законопроектов.

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