В правительстве пообещали украинцам рост зарплат почти на 10%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подсчитало, что в 2020 году размер заработной платы украинцев увеличится на 8-9%.

Об этом сообщил заместитель министра развития Сергей Николайчук, передает Громадське.

«Что касается зарплаты, то если мы ожидаем, что в реальном измерении, то есть скорректированные на инфляцию, ее темпы будут сохраняться на прошлогоднем уровне, то есть в прошлом году реальная зарплата выросла на 9,8%, то где-то примерно 8-9% рост увидим в этом году», – сказал он.

По словам Николайчука, в Украине значительно снизился уровень инфляции. При этом в январе этого года она опустилась ниже, чем за весь год – на 4%.

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