Четвертая часть ВВП Украины находится «в тени»

По данным исследования E&Y, 846 млрд грн или 23,8% от официального ВВП за 2018 год находится в тени.

Четвертую часть от официального ВВП Украины, или 846 млрд грн, составляют теневые операции. Такие первые результаты исследования состояния теневой экономики в Украине, которое провела компания E&Y при поддержке Mastercard.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, E&Y провела подобные исследования в 33 странах мира, среди которых Чехия, Польша, Словения, Словакия, Хорватия, Болгария, Босния и Герцеговина, Сербия и другие страны. Исторически уровень теневой экономики среди указанных стран колебался от 10,1% до 26,9% от объема ВВП.

По результатам исследования украинской экономики, 846 млрд гривен или 23,8% от официального ВВП за 2018 год находится в тени, из них:

19,7% ВВП (702 млрд грн) составляет наличная теневая экономика;

4,1% ВВП (144 млрд грн) – домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть – неденежная теневая экономика.

Исследование разделяет «наличную теневую экономику» на «следственную» и «пассивную», в зависимости от того, кто от нее выиграет.

В так называемой «следственной теневой экономике» две стороны сделки получают выгоду от нее, например, при оплате наличными заказчик не требует счета и получает скидку, а поставщик, не регистрируя транзакцию, экономит на налоговых расходах.

В так называемой «пассивной теневой экономике» выгоду от нее получает только продавец этого товара или услуги, который, например, продает товар за наличные без чека и не платит налоги.

Исследования в Украине свидетельствует, что более четверти (26,2%) объема «наличной теневой экономики» (это 5,3% ВВП или 190 млрд грн) – это «следственная теневая экономика», где инициаторами расчета наличными являются обе стороны – и продавец и покупатель. А остальные (73,8%) общего объема украинского теневой экономики (или 14,4% ВВП – 512 млрд грн) – это «пассивная теневая экономика», инициатором которой является продавец. Стимулирование безналичных электронных расчетов имеет существенно уменьшить именно уровень «пассивной теневой экономики».

Исследование, кроме оценки уровня теневой экономики, содержит также спектр потенциальных мер для уменьшения «пассивной теневой экономики» и стимулирования развития безналичных платежей.

Как отмечают авторы исследования, в целом на уменьшение теневой экономики может влиять введение осуществления социальных выплат исключительно в безналичной форме, налоговых льгот, установление торговых POS-терминалов представителями малого и среднего бизнеса, а также дополнительное стимулирование торговцев и потребителей к проведению безналичных расчетов.

Так, предыдущие исследования в европейских странах подтверждают, что увеличение доли безналичных платежей на 100% способствует уменьшению уровня теневой экономики на 0,6 – 3,7% от ВВП, а государственные доходы увеличиваются на 0,1-0,8% от ВВП исследуемых стран.

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