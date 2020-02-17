В Британии шторм Деннис вызвал рекордные затопления

В прошлое воскресенье Киара привела к затоплениям по всему королевству, а сейчас Деннис вызвал потопы и оползни в Англии и на юге Уэльса.

Жителей 594 населенных пунктов в Англии предупредили об угрозе затопления – это рекордный показатель за всю историю наблюдений, сообщает BBC.

Местами порывы ветра достигают 146 км/ч.

Около 170 рейсов были отменены в воскресенье, это нарушило планы как минимум 25 тысяч пассажиров.

Движение поездов было отменено на десятках направлений в южном Уэльсе, а также некоторых районах Англии и Шотландии.

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