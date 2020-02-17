10 000 голых японцев отпраздновали приближение весны
Каждый год тысячи японских мужчин в одних набедренных повязках участвуют в празднике, посвященном приближению весны.
Шествия Хадака-мацури проводятся в десятках мест по всей Японии ежегодно. Самым известным является шествие. которое начинается в храме Сайдай-дзи в городе Окаяма, где фестиваль и возник.
В субботу вечером десять тысяч почти полностью обнаженных мужчин, несмотря на морозную погоду, окунались в ледяную воду ради очищения и удачи в жизни, сообщает Daily Mail.
Фестиваль Хадака-мацури в Окаяме проводится уже 500 лет.
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