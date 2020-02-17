Пастух изнасиловал собственную жену, а потом захотел ее зарезать
Женщину спасли медики.
В Борщевской районе Тернопольской области произошло из ряда вон происходящее событие – пастух изнасиловал собственную супругу на пастбище, испытав сильное сексуальное влечение. Женщина же не собиралась отдаваться мужу после ссоры.
В отместку, изнасиловав жертву, мужчина воткнул ей в живот нож, а затем изрезал бедра, грудь, конечности и шею. Теперь ему грозит не менее семи лет тюрьмы.
Правда, в деле не все так однозначно. Несмотря на давность произошедшего, сыщики еще только получают результаты многочисленных экспертиз, чтобы доказать вину мужчины. Который идет в отказ.
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