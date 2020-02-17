Картина «неизвестного художника» после реставрации оказалась шедевром Рембрандта

Благодаря современным технологиям картина, которую долгое время приписывали неизвестному художнику, теперь считается работой самого голландского мастера.

Картина до и после реставрации



«Портрет молодой женщины» 1632 года хранится в художественном музее Аллентауна (штат Пенсильвания).

Два года назад картина была отправлена ​​в Нью-Йоркский университет для реставрации. Там специалисты использовали различные технологии, в том числе рентгеновскую, инфракрасную и электронную микроскопию, чтобы определить, что это – работа одного из самых знаменитых художников в истории, сообщает AP.

Независимые эксперты, которые исследовали картину после завершения двухлетней реставрации, согласились с оценкой Нью-Йоркского университета, что это – подлинный Рембрандт.

«Мы очень взволнованы, – сказала Элейн Мехалейкс, вице-президент музея Аллентауна. – У картины теперь невероятное сияние, которого раньше не было».

Музей не собирается продавать картину, хотя известно, что работы Рембрандта стоят десятки миллионов долларов.

Картина, которая сейчас находится в хранилище музея, будет выставлена ​​на всеобщее обозрение с 7 июня.

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