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Главная » Мир » Общество
00:40 18 Февраля 2020 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Картина «неизвестного художника» после реставрации оказалась шедевром Рембрандта

Благодаря современным технологиям картина, которую долгое время приписывали неизвестному художнику, теперь считается работой самого голландского мастера.

Картина до и после реставрации

«Портрет молодой женщины» 1632 года хранится в художественном музее Аллентауна (штат Пенсильвания).

Два года назад картина была отправлена ​​в Нью-Йоркский университет для реставрации. Там специалисты использовали различные технологии, в том числе рентгеновскую, инфракрасную и электронную микроскопию, чтобы определить, что это – работа одного из самых знаменитых художников в истории, сообщает AP.

Независимые эксперты, которые исследовали картину после завершения двухлетней реставрации, согласились с оценкой Нью-Йоркского университета, что это – подлинный Рембрандт.

«Мы очень взволнованы, – сказала Элейн Мехалейкс, вице-президент музея Аллентауна. – У картины теперь невероятное сияние, которого раньше не было».

Музей не собирается продавать картину, хотя известно, что работы Рембрандта стоят десятки миллионов долларов.

Картина, которая сейчас находится в хранилище музея, будет выставлена ​​на всеобщее обозрение с 7 июня.

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Тэги: картина, художник, Рембрандт

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