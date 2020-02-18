НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Экономика
09:15 18 Февраля 2020 Просмотров 83   КомментариевКомментарии

Украинцам придется платить новый налог: коснется всех

Юристы объяснили, в каких случаях доходы на банковских картах будут облагаться налогом.

Украинцам придется платить новый налог, который придется платить практически всем жителям, которые пользуются услугами банка.

Отныне, если гражданин Украины получает деньги на банковскую карточку, подарки в виде недвижимости, от людей, которые не являются близкими родственниками (родители, муж, жена, дети, в том числе и усыновленные, родные братья и сестры, бабушки, дедушки, внуки), то до 1 мая 2021 – все эти доходы нужно указать в налоговой декларации и до 1 августа оплатить налог.

За денежные средства – 18% налога + 1,5% военного сбора

За недвижимость или автомобиль – 6,5%.

Налог будут снимать, если доход: трудовой, инвестиционный, от продажи недвижимости (любой, в том числе и той, которая была в пользовании), семейный, государственно-социальный.

Как пишут в Telegram-канале «Адвокат права», платить придется даже в том случае, если вы продавали в интернете какие-либо свои вещи, так как это считается прибылью.

Источник:
Тэги: налог

Новости по теме

Депутаты намерены внедрить прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц

На текущий момент законопроект №2758 направлен на рассмотрение в комитеты.

Сколько предпринимателям придется платить единого налога в 2020 году

Максимальные фиксированные ставки единого налога вырастут с учетом увеличения минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Налоговая амнистия все ближе: все подробности законопроекта, который внесли в Верховную Раду

Все утаенные до­­хо­­ды свыше 100 тысяч гривен подле­жат дек­­ла­­рированию.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы