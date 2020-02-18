В Украине закрывают детские дома: что теперь будет

Все подробности громкой реформы.

В Украине с 2020 года детей не будут принимать в детские дома. В исключительном случае их будут направлять в патронатную или приемную семьи, а также семейные дома ребенка.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает Департамент информационной и внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

Заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль пояснил, что дети смогут жить в домах ребенка до 2023 года: «К 2023 году на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры. Эти центры будут оказывать помощь всем детям, независимо от их социального статуса и возраста».

Он также добавил, что с этого года устройство детей в детские дома станет платным, а паллиативно-реабилитационные центры будут заниматься не только теми детьми с особыми потребностями, которые проходят реабилитацию в центрах, но и оказывать всю необходимую помощь детям, которые уже воспитываются в приемных семьях.

«Даже самый хороший приют никогда не заменит ребенку семейного тепла и заботы. Поэтому все администрации должны завершить разработку программ по устройству детей, привлечь к этой работе администрации городов, районов и объединенных территориальных общин. Мировая практика и утвержденная правительством Национальная стратегия реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017 – 2026 годы предусматривает переход на систему, которая обеспечит уход и воспитание ребенка в семейной или приближенной к семейной среде», — подчеркнул уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

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