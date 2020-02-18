Дело Майдана: задержан экс-спецназовец

Его подозревают в участии в расстрелах на Майдане.

Сотрудниками ГБР былзадержан бывший боей спецподразделения Омега. Согласно данным следствия, он 20 февраля 2014 года, действуя совместно с другими представителями правоохранительных органов осуществлял прицельные выстрелы на поражение в направлении скопления безоружных людей на улице Институтской и Майдане Незалежности в Киеве. В результате спецназовец ранил одного из митингующих, еще одного – смертельно.

«Бывший офицер отдельного отряда спецназначения и борьбе с терроризмом Внутренних войск МВД Украины подозревается в: превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось применением оружия, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса); законченном покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, п 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса); умышленном убийстве, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса)», – говорится в сообщении.

Бывшего бойца Омеги задержали 17 февраля 2020 года. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В случае доказательства вины, ему грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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