МВД продолжает сотрудничество с американскими коллегами
Правительство США выражает искренние соболезнования украинскому народу в связи с атакой пророссийских сил и обострением ситуации на участке фронта, на Луганщине.
18 февраля, Министр внутренних дел Арсен Аваков провел встречу с заместителем Государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека, Координатором по вопросам борьбы с терроризмом, Послом Нейтаном Сейлзом и временный поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.
Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.
Прежде всего, Нейтан Сейлз выразил соболезнования в связи с погибшими и обострением ситуации на фронте.
«Правительство США выражает искренние соболезнования украинскому народу в связи с атакой пророссийских сил и обострением ситуации на участке фронта, на Луганщине. Для США остается приоритетным вопрос территориальной целостности Украины», – отметил он.
Также стороны обсудили двустороннее сотрудничество по контртеррористическим мерам и определили практические шаги по сотрудничеству в сфере противодействия терроризму, экстремизму и радикализации общества.
Кроме того, обсудили и сотрудничество в рамках существующих проектов, в частности договорились о дальнейшем масштабировании успешного проекта «Полицейский офицер громади» на всю страну.
«Я благодарен нашим американским партнерам за решительную поддержку в борьбе с агрессией против Украины и плодотворное партнерство в продолжении реформы МВД Украины», – сказал Арсен Аваков.
Напомним, проект «Полицейский офицер громады» начался в мае 2019 года. Уже до конца 2020 года заработает по всей территории Украины. Новый проект предусматривает, что офицер полиции будет тесно взаимодействовать с жителями своей громады и ориентироваться на их потребности. 80-90% рабочего времени полицейский будет находиться в громаде. Он будет доступен для населения, знать жителей территории, которую обслуживает, их проблемы и предоставлять качественные полицейские услуги. Громада возьмет на себя часть финансовой поддержки его работы.
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