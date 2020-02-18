Спортивный «Оскар» впервые вручили футболисту
В понедельник вечером в Берлине прошла церемония вручения престижной премии мировой академия спорта Laureus World Sports Awards.
В номинации «Лучший спортсмен 2019 года» победу разделили аргентинский футболист Лионель Месси и британский автогонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.
Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Месси стал первым футболистом и вообще представителем командных видов спорта, который удостоился этого приза. Шестикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон был отмечен также впервые.
Соперники у победителей были весьма достойные – марафонец Элиуд Кипчоге, мотогонщик Марк Маркес, теннисист Рафаэль Надаль и гольфист Тайгер Вудс.
Лучшей спортсменкой года признана американская гимнастка Симона Байлз, которая завоевала пять золотых медалей на чемпионате мира.
Премия Laureus, иначе именуемая спортивным «Оскаром», вручается с 1999 года по итогам голосования 50 членов академии, которыми являются знаменитые в прошлом спортсмены. Кандидатов им выбирает спортивная пресса.
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В свое время аргентинец был приговорен к 21 месяцу лишения свободы условно за уклонение от уплаты налогов.
Первый свой гол в чемпионате Месси забил 1 мая 2005 года «Альбасете» в возрасте 17 лет и 10 месяцев. Всего же Месси стал автором 420 голов в Ла Лиге.