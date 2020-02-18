Спортивный «Оскар» впервые вручили футболисту

В понедельник вечером в Берлине прошла церемония вручения престижной премии мировой академия спорта Laureus World Sports Awards.

В номинации «Лучший спортсмен 2019 года» победу разделили аргентинский футболист Лионель Месси и британский автогонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Месси стал первым футболистом и вообще представителем командных видов спорта, который удостоился этого приза. Шестикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон был отмечен также впервые.

Соперники у победителей были весьма достойные – марафонец Элиуд Кипчоге, мотогонщик Марк Маркес, теннисист Рафаэль Надаль и гольфист Тайгер Вудс.

Лучшей спортсменкой года признана американская гимнастка Симона Байлз, которая завоевала пять золотых медалей на чемпионате мира.

Премия Laureus, иначе именуемая спортивным «Оскаром», вручается с 1999 года по итогам голосования 50 членов академии, которыми являются знаменитые в прошлом спортсмены. Кандидатов им выбирает спортивная пресса.

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