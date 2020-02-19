Иран будет восстанавливать черные ящики украинского самолета

Власти Ирана считают, что имеют полное право самостоятельно заниматься расшифровкой бортового самописца самолета.

Иран отказался передавать на расшифровку черные ящики сбитого украинского самолета. Об этом сказал министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф:

«Мы имеем право сами читать «черный ящик». Мы имеем право присутствовать при любой расшифровке. Если мы должны дать «черный ящик» другим, чтобы они расшифровывали его вместо нас, то этого мы точно не сделаем», – сказал Зариф.

В свою очередь министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что «черный ящик» самолета МАУ сильно поврежден, и его будут ремонтировать.

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