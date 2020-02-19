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Главная » Украина » Политика
12:03 19 Февраля 2020 Просмотров 120   КомментариевКомментарии

В Кабмине назначили четырех новых руководителей госагентств

Речь идет госагентствах, находящихся в подчинении Министерства культуры, молодежи и спорта.

Кабинет министров назначил новых руководителей четырех госагентств, которые находятся в подчинении Министерства культуры, молодежи и спорта.

Так, Сергей Левчук назначен главой Государственного агентства спорта, Марина Кудерчук – главой Государственного агентства по вопросам кино, Галина Григоренко – главой Государственного агентства по вопросам искусств, Ольга Россошанская – главой Государственного агентства по вопросам образования в сфере искусств.

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Тэги: Спорт, Кабмин, Министерство культуры, назначения, госагенство

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