В Кабмине назначили четырех новых руководителей госагентств
Речь идет госагентствах, находящихся в подчинении Министерства культуры, молодежи и спорта.
Кабинет министров назначил новых руководителей четырех госагентств, которые находятся в подчинении Министерства культуры, молодежи и спорта.
Так, Сергей Левчук назначен главой Государственного агентства спорта, Марина Кудерчук – главой Государственного агентства по вопросам кино, Галина Григоренко – главой Государственного агентства по вопросам искусств, Ольга Россошанская – главой Государственного агентства по вопросам образования в сфере искусств.
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