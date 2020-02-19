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Главная » Украина » Происшествия
15:07 19 Февраля 2020 Просмотров 53   КомментариевКомментарии

Менеджера «Приватбанка», обокравшего три десятка клиентов, оправдали за недоказанностью вины

Следствие продемонстрировало жуткий непрофессионализм.

Первомайский горрайонный суд Николавевской области оправдал по всем пунктам обвинения бывшего менеджера местного отделения «Приватбанка», обвиняемого в систематическом мошенничестве в особо крупных размерах.

Согласно данным следствия, работник финучреждения в период с 2010 по 2015 год присвоил сотни тысяч гривен, находившихся на счетах 34 юридических лиц, являющихся клиентом банка. Сумма ущерба каждого из них варьировалась от 6 тысяч до 200 000 гривен. Помимо фирм и фермерских хозяйств, потерпел от действий банкира и психоневрологический интернат для женщин, имевший счет в отделении «Приватбанка».

Сначала подсудимый полностью признал свою вину, заявив, что деньги без ведома клиентов перекидывал с их счетов на другие счета, чтобы скрыть недостачу. Однако сумма финансовой дыры, вызванной аферой, только росла. В итоге, скрыть содеянное было уже невозможно.

Однако вскоре обвиняемый пересмотрел свою позицию, заявив о полной невиновности. Он утверждал ,что следствие не имеет доказательств его вины, поскольку не может аргументировано доказать, какую сумму и в какой день на какой счет перечислял банковский служащий.

И действительно – следствие не смогло доказать вины предполагаемого мошенника. Коллегия судей полностью оправдала подсудимого по всем пунктам обвинения, хотя ему грозило до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Тэги: Приватбанк, мошенничество, обвиняемый, оправдательный приговор

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