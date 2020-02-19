Менеджера «Приватбанка», обокравшего три десятка клиентов, оправдали за недоказанностью вины

Следствие продемонстрировало жуткий непрофессионализм.

Первомайский горрайонный суд Николавевской области оправдал по всем пунктам обвинения бывшего менеджера местного отделения «Приватбанка», обвиняемого в систематическом мошенничестве в особо крупных размерах.

Согласно данным следствия, работник финучреждения в период с 2010 по 2015 год присвоил сотни тысяч гривен, находившихся на счетах 34 юридических лиц, являющихся клиентом банка. Сумма ущерба каждого из них варьировалась от 6 тысяч до 200 000 гривен. Помимо фирм и фермерских хозяйств, потерпел от действий банкира и психоневрологический интернат для женщин, имевший счет в отделении «Приватбанка».

Сначала подсудимый полностью признал свою вину, заявив, что деньги без ведома клиентов перекидывал с их счетов на другие счета, чтобы скрыть недостачу. Однако сумма финансовой дыры, вызванной аферой, только росла. В итоге, скрыть содеянное было уже невозможно.

Однако вскоре обвиняемый пересмотрел свою позицию, заявив о полной невиновности. Он утверждал ,что следствие не имеет доказательств его вины, поскольку не может аргументировано доказать, какую сумму и в какой день на какой счет перечислял банковский служащий.

И действительно – следствие не смогло доказать вины предполагаемого мошенника. Коллегия судей полностью оправдала подсудимого по всем пунктам обвинения, хотя ему грозило до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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