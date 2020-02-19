МИД Швеции обвинило РФ в нарушении Минских соглашений

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде назвала «тревожными новостями» вчерашнее нападение вооруженные формирования РФ на позиции украинских военных на Донбассе.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде назвала «тревожными новостями» вчерашнее нападение вооруженные формирования РФ на позиции украинских военных на Донбассе.

18 февраля вооруженные формирования РФ нарушили на Донбассе Минские соглашения. Об этом 19 февраля в Twitter заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Тревожные новости о нападениях поддерживаемых Россией вооруженных формирований на востоке Украины вчера, один украинский солдат погиб и шестеро раненых. Это еще одно нарушение Минских соглашений и мер, согласованных на декабрьском нормандском саммите», – написала она.

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