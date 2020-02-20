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Главная » Украина » Происшествия
11:14 20 Февраля 2020 Просмотров 128   КомментариевКомментарии

Эвакуированных украинцев из Китая отправят на карантин

В МВД заверяют, что угрозы здоровью граждан отсутствуют, а карантин – это профилактические меры.

Пресс служба МВД сообщила, что украинцев, которых эвакуировали из китайского Уханя отправят на карантин в медцентр Нацгвардии «Новые Санжары», который находится в Полтавской области:

Эвакуированные пробудут под карантином 14 дней, а любые попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их карантина будут пресекаться Нацполициею и Нацгвардией соответствии с требованиями Закона и решения правительственного штаба, – заявили в МВД.

В ведомстве заверили, что угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия:

«Призываем граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать закон, придерживаться общественного порядка и безопасности, не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации», – добавилив  МВД.

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Тэги: Китай, карантин, эвакуация, коронавирус, ухань

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