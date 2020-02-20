В Германии стрелок убил 10 человек и застрелился сам

Предполагаемый стрелок найден мертвым.

В немецком городе Ханау в двух кальянных барах вечером 19 февраля произошла стрельба, есть погибшие.

В одном из баров в центре города были застрелены четыре человека. Затем нападавший отправился в район Кессельштадт, где были убиты пять человек.

Позже предполагаемый преступник был найден без признаков жизни по адресу своего проживания в Ханау. Кроме того, полицейский спецназ нашёл там еще одно тело.

В полиции подчеркнули, что у них нет данных о наличии других нападавших.

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