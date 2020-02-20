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Главная » Мир » Религия
22:04 20 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Этикетку «Ягермейстера» суд признал не оскорбляющей чувства верующих

Интересный иск рассмотрел швейцарский суд.

Как сообщают западные СМИ, Федеральный административный суд этой страны рассмотрел иск от государственного института интеллектуальной собственности, в котором утверждалось, что наличие на логотипе христианского креста может быть оскорбительным для верующих.

Однако суд решил, что многолетнее использование образа на этикетке притупило чувства христиан, если таковые и могли быть оскорблены.

На этикетке ликера, получившего мировую популярность и признание, изображены олень с нимбом над рогами, а над его головой – крест. Изображение отсылает к эпизоду из жития святого Губерта, которого католики считают покровителем охоты и охотников.

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Тэги: суд, Швейцария, иск, чувства верующих

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