Украинцев ждет новый налог на недвижимость

Украинцев ждет очередной налог.

В Украине в новом 2020 году будет введен налог на недвижимость.

При этом отмечается, что такой налог является довольно распространенной практикой в других странах мира. Так, налог придется платить в тех случаях, если же квадратура жилищной площади будет превышать установленные нормы. Размер налога будет напрямую зависеть от площади жилого помещения. К примеру, квартира до 60 квадратных метров и частный дом до 120 квадратов не будет облагаться налогом.

Таким образом, за каждый квадратный метр, который будет выходить за рамки нормы придется доплачивать. На данный момент показатель налога будет составлять полтора процента от показателя минимально заработной платы в Украине. Данная цифра будет составлять 41.70 гривен за каждый последующий квадратный метр за рамками нормы. При этом справедливо будет отметить, что платить возможно придется и меньше. Такой вариант также не исключается, ведь регулировать данные правила будут иметь возможность местные власти. На деле же местные власти могут взять налог с человека в размере одного процента, вместо полтора. Также, они могут увеличить рамки налогового обложения с 50 до 80 квадратных метров.

Стоит отметить, что в 2020 году многим придется уплатить налог за ушедший 2019 год. Таким образом при расчетных процедурах будет учитываться минимальный показатель заработной платы за прошлый год. А составляет данный показатель 4173 гривны. Так, к примеру, при ставке в один процент налогообложения за квартиру с квадратурой в 150 метров собственник будет обязан заплатить 3755 гривен за 90 метров за рамками нормы. При этом отмечается, что налог должны будут оплатить в период двух месяцев от момента получения квитанции. При выходе за обозначенный срок, собственнику квартиры будет грозить штраф. К примеру, при задержке в тридцать дней будет грозить штраф 10 процентов. При уже задержке от тридцати дней процент повысится вдвое. Если же штраф будет игнорироваться на постоянной основе, имущество может быть арестовано.

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