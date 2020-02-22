Загрузка...
Главная » Мир » Происшествия
09:45 22 Февраля 2020 16 Комментарии
Число жертв китайского коронавируса превысило 2300
За последние сутки от заболевания погибло около 109 человек.
Как сообщают официальные источники, число погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19 возросло до 2345. Общее число зараженных – 76 288.
Только за прошедшие сутки от заболевания погибло около 109 человек (106 – в провинции Хубэй), выписаны из больницы – 2393, а инфицированных случаев подтвердилось около 397.
Источник:
Тэги: Китай, смертность, жертвы, коронавирус, зараженные, статитстика
Новости по теме
Число зараженных китайским коронавирусом резко выросло
Это связанно с новым методом подсчета заболевших.
Количество погибших от коронавируса превысило 630 человек
Только за минувшие сутки от болезни скончалось 73 человека.
Жертвами коронавируса стали более 300 человек
Число инфицированных и погибших от китайского коронавируса продолжает расти.