Число жертв китайского коронавируса превысило 2300

За последние сутки от заболевания погибло около 109 человек.

Как сообщают официальные источники, число погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19 возросло до 2345. Общее число зараженных – 76 288.

Только за прошедшие сутки от заболевания погибло около 109 человек (106 – в провинции Хубэй), выписаны из больницы – 2393, а инфицированных случаев подтвердилось около 397.

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