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Главная » Мир » Спорт
14:12 22 Февраля 2020 Просмотров 48   КомментариевКомментарии

На ЧМ по биатлону в Италии полиция провела обыски у российской сборной

После обращения Международного союза итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира в Антхольце.

Александра Логинова подозревают в повторном нарушении антидопинговых правил. Об этом говорится в ордере полиции, который выписан на имя Логинова и его личного тренера Александра Касперовича.

Логинов на текущем чемпионате мира выиграл золотую медаль в спринте, а затем бронзовую награду в гонке преследования. Он также включен в состав сборной России на мужскую эстафету, которая состоится сегодня.

В 2014 году Логинов Международным союзом биатлонистов был дисквалифицирован на два года за употребление эритропоэтина, срок наказания российского спортсмена истек 25 ноября 2016 года.

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Тэги: Италия, биатлон, полиция

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