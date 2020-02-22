В Украине повысят тарифы на коммунальные услуги

Что будет с тарифами в ближайшее время.

В сети говорят о новых тарифах на коммунальные услуги. И скорее всего, украинцам придется платить еще больше, что окончательно добьет их. Об этом пишут средства массовой информации.

Таким образом, сообщается, что в конце года, украинцев постоянно кормили обещаниями о том, что тарифы снизятся, начиная с Нового года. Уже практически март месяц, а сумма в платежках лишь растет. Эксперты прокомментировали, с чем это связано.

Валентин Землянский говорит, что с платежками в Украине происходит что-то непонятное. И, по его мнению, это ничто другое, как тарифный хоровод. Тарифы так и не снизили, и вряд ли в ближайшее время что-то изменится.

Правительство внесло законопроект о регулировании тарифообразования, исходя из этого, была возможность внести понижающий коэффициент на случай снижения цены на газ. Однако, в платежках за последний месяц 2019 года, которые украинцы получили в январе, сумма там была намного больше.

Естественно, у простых украинцев в голове сразу же возникает вопрос, где же обещанное снижение цен.

Алексей Гончарук недавно дал объяснение, почему же украинцы получили не снижение цен в новом году, а две платежки. По его словам, этой зимой была снижена сумма за тепло как минимум на 30 процентов для тех, кто пользуется индивидуальным отоплением. А Валентин Землянский отметил, что в Украине отходят от учета газа в кубометрах, теперь, его будут рассчитывать в энергетических единицах.

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