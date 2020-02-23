В Италии 76 человек заражены коронавирнусом

В Италии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние два дня достигло 76.

В Италии, глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли сообщил о увеличении числа зараженных китайским коронавирусом:

«76 случаев подтверждены в пяти областях: 54 в Ломбардии, 17 в Венето, два в Эмилии-Романье, два (китайских туриста) в Лацио и один в Пьемонте», − уточнил Боррелли.

По его словам, из них 33 человека госпитализированы, 18 находятся в реанимации, 11 − под домашним наблюдением. Два человека скончались.



Правительство Италии готовит специальный декрет об организации мер по предотвращению распространения заболевания, вызываемого COVID-19.

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