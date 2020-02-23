НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Происшествия
12:46 23 Февраля 2020 Просмотров 107   КомментариевКомментарии

В Турции утреннее землетрясение отобрало человеческие жизни

Землетрясение также затронуло деревни в турецкой провинции Ван и горной области Котур.

По меньшей мере семь человек погибли в результате землетрясения в восточной Турции, недалеко от иранской границы. Первые толчки были зафиксированы 23 февраля, в 07:52 по Киеву.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил на пресс-конференции в Анкаре, что трое детей и четверо взрослых погибли во время землетрясения силой 5,7 балла, которое произошло в городе Хой, передает The Independent

Cообщается, что пять человек получили ранения и были доставлены в больницу, но другие остались в ловушке под обломками разрушенных зданий. Землетрясение также затронуло деревни в турецкой провинции Ван и горной области Котур.

По словам Сойлу, в регионе начались поисково-спасательные работы.

Источник:
Тэги: Турция, землетрясение, магнитуда

Новости по теме

Турецкий самолет во время посадки развалился на части

Авиалайнер Boeing 737-800 NG турецкой авиакомпании Pegasus, который выполнял рейс из Измира, развалился на три части во время приземления в стамбульском аэропорту.

В Аргентине произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в четверг на севере Аргентины.

Комитет Сената США одобрил санкции против Турции

Комитет по иностранным делам Сената США 11 декабря одобрил законопроект о введении санкций против Турции за ее военное вторжение в Сирию.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Глава Тернопольской ОГА ушел в отставку после событий в Санжарах

22:00 Украина

Сестры из Камбоджи, пережив «красный террор», нашли друг друга через 47 лет

21:02 Мир

Известный религиозный деятель из Канады попал в сексуальный скандал

19:41 Мир

Вадим Пристайко: «Оккупированные районы стали территорией террора»

18:50 Украина

Археологи нашли могилу основателя Рима?

18:24 Мир

Россия отреагировала на решение Гаагского трибунала по иску Украины

15:20 Украина

Украинцев ждет новый налог на недвижимость

11:25 Украина

В России судили экс-чемпиона мира по армрестлингу за избиение жены

21:26 Мир

Бывшего советника Трампа Стоуна приговорили к более трем годам заключения

19:07 Мир

С поезда «Киев – Москва» сняли китаянку с температурой, а также всех пассажиров вагона

18:03 Мир

На Житомирщине водитель легковушки переехал полицейского

14:19 Украина

Новости | Игровые автоматы