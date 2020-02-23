В Турции утреннее землетрясение отобрало человеческие жизни
Землетрясение также затронуло деревни в турецкой провинции Ван и горной области Котур.
По меньшей мере семь человек погибли в результате землетрясения в восточной Турции, недалеко от иранской границы. Первые толчки были зафиксированы 23 февраля, в 07:52 по Киеву.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил на пресс-конференции в Анкаре, что трое детей и четверо взрослых погибли во время землетрясения силой 5,7 балла, которое произошло в городе Хой, передает The Independent
Cообщается, что пять человек получили ранения и были доставлены в больницу, но другие остались в ловушке под обломками разрушенных зданий. Землетрясение также затронуло деревни в турецкой провинции Ван и горной области Котур.
По словам Сойлу, в регионе начались поисково-спасательные работы.
Новости по теме
Авиалайнер Boeing 737-800 NG турецкой авиакомпании Pegasus, который выполнял рейс из Измира, развалился на три части во время приземления в стамбульском аэропорту.
Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в четверг на севере Аргентины.
Комитет по иностранным делам Сената США 11 декабря одобрил законопроект о введении санкций против Турции за ее военное вторжение в Сирию.