В Турции утреннее землетрясение отобрало человеческие жизни

Землетрясение также затронуло деревни в турецкой провинции Ван и горной области Котур.

По меньшей мере семь человек погибли в результате землетрясения в восточной Турции, недалеко от иранской границы. Первые толчки были зафиксированы 23 февраля, в 07:52 по Киеву.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил на пресс-конференции в Анкаре, что трое детей и четверо взрослых погибли во время землетрясения силой 5,7 балла, которое произошло в городе Хой, передает The Independent

Cообщается, что пять человек получили ранения и были доставлены в больницу, но другие остались в ловушке под обломками разрушенных зданий. Землетрясение также затронуло деревни в турецкой провинции Ван и горной области Котур.

По словам Сойлу, в регионе начались поисково-спасательные работы.

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