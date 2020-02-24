В Никополе мужчина сделал кума инвалидом с помощью табурета

Орудие преступления долго искали – потерпевший утверждал, что его били по голове топором, а не предметом мебели.

Более четырех лет понадобилось суду и следствию, чем же закончились в одном из частных домов Никополя посиделки двух кумовей.

Прямо из-за стола в больницу тогда доставили местного жителя, который пришел в гости к своему куму. Травмы у потерпевшего оказались тяжелыми – отрытые переломы черепа, множественные ушибы. От побоев он не оправился по сей день – потерял трудоспособность, стал инвалидом с жалкой пенсией от государства.

Подозреваемый утверждал, что оборонялся от буйного гостя, и ему пришлось утихомиривать его попавшим под руку табуретом. Потерпевший же утверждал, что по голове он получал топором. В итоге, эксперты заключили, что травмы были нанесены тупым предметом, а не топором и даже не его обухом.

Как бы там ни было, а за содеянное, по решению суда, не раскаявшийся кум проведет в тюрьме пять лет.

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