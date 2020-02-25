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Главная » Украина » Экономика
09:35 25 Февраля 2020 Просмотров 78   КомментариевКомментарии

ПриватБанк попал в скандал из-за оплаты коммунальных платежей

Клиентка банка пожаловалась на качество обслуживания.

Украинка, которая живет за границей, не смогла оплатить свои коммунальные платежи в Украине.

ПриватБанк не позволил клиентке оплатить счета Приват24, сообщается на сайте Минфина в разделе «Отзывы».

Отмечается, что женщина много лет обслуживается в этом банке и хранит в нем на депозитах свои сбережения. Но теперь она жалуется на качество обслуживания. Поэтому попросила помочь разобраться в ситуации.

Вначале банк без уведомления поменял ей способ подтверждения платежа, и она четыре дня не могла осуществить финансовую операцию. Ей пообещали вернуть push-сообщения через смс-сообщения, но банк обещание так и не выполнил. Клиентку возмутило, что банк не выполняет элементарные обязательства по обслуживанию.

В ПриватБанке ответили клиентке, что всячески беспокоятся о безопасности ее средств на карте, поэтому и принимают меры предосторожности, меняя способы подтверждения платежей. Ей посоветовали обратиться в службу поддержки на сайте банка, где ему помогут решить проблему.

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Тэги: Приватбанк

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