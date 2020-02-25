В Лондоне начались слушания об экстрадиции Ассанжа в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прибыл в Королевский суд Вулиджа в Лондоне, где 24 февраля начались слушания об его экстрадиции в США.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

“Сидя в задней части судна, одетый в серый пиджак, серый свитер и белую рубашку с очками для чтения на голове, Ассанж бесстрастно слушал обвинения стороны США. Звук голосов от сотен его сторонников извне было хорошо слышен в течение всего первого утра, пока приводят основные доказательства”, — пишут в издании.

Сообщается, что Ассанж поблагодарил протестующим на улице за поддержку, когда ему дали слово. Однако судья отметила, что скандирование не поможет рассмотрению его дела.

Вашингтон обвиняет Ассанжа во взломе компьютерных систем правительства, краже секретных сведений Пентагона и шпионаже.

Публикации на сайте Wikileaks якобы поставили под угрозу жизни многих американцев, а также журналистов и информаторов в Ираке, Иране и Афганистане.

Отметим, что в США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы. Полиция Лондона арестовала его в апреле 2019 года по запросу Вашингтона после того, как Ассанжа лишил крова Эквадор — где на территории посольства основатель WikiLeaks скрывался шесть лет.

Напомним, что в 2010 году Wikileaks опубликовал видео, на котором американские военные расстреливают в Ираке съемочную группу агентства Reuters. В 2011 году были опубликованы документы о 800 заключенных секретной тюрьмы Гуантанамо, в которой содержатся в том числе дети. В 2015-м из документов стало известно о слежке американских спецслужб за ведущими мировыми политиками. В 2017 году — опубликованы документы о спецподразделении ЦРУ, которое использует для шпионажа телефоны, антивирусы и даже телевизоры. Все публикации вызвали международные скандалы и расследования как относительно источников публикаций, так и по поводу их содержания.

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