Укрпочта возобновила прием отправлений в Китай

Ранее, 13 февраля, компания приостановила почтовое сообщение с Китаем.

Укрпочта со среды, 26 февраля, возобновила прием отправлений в Китай, сообщается на сайте компании.

На данный момент никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет. Импортные отправления из Китая продолжают доставляться в Украину.

Однако из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены.

Тэги: Китай, укрпочта, почта, посылки