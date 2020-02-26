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Главная » Украина » Общество
14:06 26 Февраля 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Укрпочта возобновила прием отправлений в Китай

Ранее, 13 февраля, компания приостановила почтовое сообщение с Китаем.

Укрпочта со среды, 26 февраля, возобновила прием отправлений в Китай, сообщается на сайте компании.

На данный момент никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет. Импортные отправления из Китая продолжают доставляться в Украину.

Однако из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены.

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Тэги: Китай, укрпочта, почта, посылки

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