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14:06 26 Февраля 2020 1 Комментарии
Укрпочта возобновила прием отправлений в Китай
Ранее, 13 февраля, компания приостановила почтовое сообщение с Китаем.
Укрпочта со среды, 26 февраля, возобновила прием отправлений в Китай, сообщается на сайте компании.
На данный момент никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет. Импортные отправления из Китая продолжают доставляться в Украину.
Однако из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены.
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Тэги: Китай, укрпочта, почта, посылки
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