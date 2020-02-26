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Главная » Украина » Экономика
14:54 26 Февраля 2020 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Украина отменила ограничения почтового сообщения с Китаем

«Укрпочта» снова принимает посылки, которые отправляются в Поднебесную.

Национальный почтовый оператор «Укрпочта», который ранее ограничил почтовое сообщение с Китаем из-за коронавируса, с сегодняшнего дня, 26 февраля, возобновил отправку посылок в КНР. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«С 26 февраля возобновляется прием всех видов экспортных отправлений в Китай. Это стало возможным благодаря помощи Посольства Китайской Народной Республики в Украине. Сейчас никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет», – говорится в сообщении.

При этом почтовые отправления из Китая продолжают доставляться в Украину.

«Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая», – напомнили в «Укрпочте».

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Тэги: почта

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