Геннадий Корбан «кинул» Институт сердца имени Амосова на 100 тысяч гривен

Днепровский бизнесмен Геннадий Корбан не заплатил ни копейки за время своего пребывания в Институте сердца в конце 2015-го – в начале 2016-го годов.

Об этом на условиях анонимности нашему изданию сообщили в руководстве Института Амосова.

Напомним, 31-го октября 2015-го года Корбан был задержан сотрудниками СБУ в своем доме, в Днепре. Бизнесмену инкриминировали присвоение 40 миллионов гривен из благотворительного фонда, созданного для поддержки бойцов антитеррористической операции (АТО). Во время задержания, Корбану стало плохо. Его обследовали специалисты. Врачи опровергли информацию о прединфарктном состоянии задержанного. На протяжении нескольких месяцев Корбан жаловался на острые боли в груди. И в конце декабря 2015-го года его привезли на обследование в Институт Амосова, где ему было сделано стентирование. В больнице он пробыл до 15-го января 2016-го года. Всего – 3 недели.

Сумма все затрат на лечение Корбана, на размещение его в VIP-палате, лекарства и т.п. составила около 100 тысяч гривен. Бизнесмен знал об этом, но отказался покрывать расходы, сославшись на то, что в Украине медицина бесплатная.

Это не первый случай, когда Корбан так беспардонно «кидает» те, кто делал бизнесмену добро, говорят эксперты. В Днепре уже давно говорят о том, как поступил Корбан с семьей своего бизнес-партнера Геннадия Аксельрода. Аксельрод занимался девелоперским бизнесом, был вице-президентом ООО «Промышленно-финансовой группы «Спарта», владельцем строительной компании «Аксельрод Эстейт». Среди осуществленных проектов «Аксельрод Эстейт» — крупные торговые центры «Европа», Passage, «Атриум», Library, единственный в городе 5-звездочный отель Axelhof, административно-гостиничный комплекс «Тераcса», жилой комплекс «Амстердам», ТОК «Кудашевский» . Аксельрод также был автором концепции и руководителем строительства самого большого в мире еврейского общинного центра «Менора». Аксельрод был застрелен 14 апреля 2012 года у собственного дома. После этого, весь его бизнес перешел именно Корбану, тогда как семья покойного осталась ни с чем.

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