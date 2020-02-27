Мужчину, который соседке раскроил голову лопатой, со второй попытки отправили в тюрьму

Изначально обвиняемого приговорили к условному сроку.

Апелляционный суд Черниговской области отменил приговор суда первой инстанции, которым жителя Бахмацкого района приговорили к пятилетнему условному сроку с трехлетней отсрочкой. Коллегия судей вынесла новый вердикт – пять лет тюрьмы за нанесение тяжких телесных повреждений.

Обвиняемый, согласно данным следствия, в ходе ссоры с соседкой, нанес ей удар ребром лопаты по голове. В результате удара потерпевшая с открытой черепно-мозговой была экстренно доставлена в больницу, где в ходе операции медики спасли ей жизнь. Травмы, нанесенные женщины, оказались крайне тяжелыми. Кроме этого, подсудимый ранее же отбывал наказание за совершение аналогичного преступление. Поэтому сторону государственного обвинения возмутило, что суд первой инстанции ограничился условным сроком для преступника.

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