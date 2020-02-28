Украина и Британия начали переговоры о безвизе

Министерство иностранных дел Украины сообщает о начале переговоров с Великобританией.

Украина начала официальные переговоры с делегацией Великобритании, в частности об упрощении визового режима.

«Начались официальные переговоры с делегацией Великобритании о двусторонних соглашениях относительно политического сотрудничества, свободной торговли и партнерства», – значится в сообщении.

Среди главных вопросов переговоров – стратегическое партнерство и визовый диалог.

Тэги: безвиз