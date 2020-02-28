Украина и Британия начали переговоры о безвизе
Министерство иностранных дел Украины сообщает о начале переговоров с Великобританией.
Украина начала официальные переговоры с делегацией Великобритании, в частности об упрощении визового режима.
«Начались официальные переговоры с делегацией Великобритании о двусторонних соглашениях относительно политического сотрудничества, свободной торговли и партнерства», – значится в сообщении.
Среди главных вопросов переговоров – стратегическое партнерство и визовый диалог.
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