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Главная » Украина » Политика
11:18 28 Февраля 2020 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

Украина и Британия начали переговоры о безвизе

Министерство иностранных дел Украины сообщает о начале переговоров с Великобританией.

Украина начала официальные переговоры с делегацией Великобритании, в частности об упрощении визового режима.

«Начались официальные переговоры с делегацией Великобритании о двусторонних соглашениях относительно политического сотрудничества, свободной торговли и партнерства», – значится в сообщении.

Среди главных вопросов переговоров – стратегическое партнерство и визовый диалог.

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Тэги: безвиз

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