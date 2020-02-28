Защищая урожай конопли, хозяин огорода отправил в реанимацию соседа

Битва за наркотический урожай оказалась неравной.

В Люботине Харьковской области мужчина едва не погиб, будучи застигнутым хозяином в чужом огороде. Обрывая верхушки растущей у соседа конопли ,мужчина не заметил, как подошел владелец урожая. Убегая, непрошенный гость запутался в замке калитки, и его настигла расплата.

Владелец дома ударил воришку ножом в живот. Когда раненного доставили в больницу, он потерял более полутора литров крови. Только экстренная операция помогла спасти жизнь любителю чужой «травки».

Владелец дома предстал перед судом за нанесение тяжких телесных повреждений. Несмотря на заверения в том ,что он лишь оборонялся от непрошенного гостя, которого в темноте даже не узнал, суд приговорил его к пяти годам тюрьмы.

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