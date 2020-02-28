Женевский автосалон отменили из-за коронавируса
Швейцарские власти приняли решение о запрете любых массовых мероприятий, на которых собирается свыше тысячи человек.
Еще в среду вечером было официально объявлено, что Женевский салон должен состояться, несмотря на распространяющийся коронавирус, сообщает Bild.
Теперь же организаторы и участники будут вынуждены заняться демонтажем своих экспозиций.
Что касается посетителей, которые уже купили билеты, то им деньги будут возвращены.
Первый случай заражения был зарегистрирован в стране несколько дней назад в регионе, граничащем с Италией.
По последним данным, число жертв коронавируса приближается к 2900. Зараженных почти 84 тысячи.
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