В европейской стране весь общественный транспорт сделали бесплатным

Для граждан и страны и гостей.

Люксембург - небольшая европейская страна, граничащая с Бельгией, Францией и Германией, с субботы, 29 февраля, стала первой страной с бесплатным общественным транспортом. Бесплатный проезд в общественном транспорте – автобусах, трамваях и пригородных поездах – доступен для жителей и гостей.

Об этом сообщает BBC.

Платным остается только первый класс в поездах. На реализацию проекта правительство ежегодно будет выделять 41 млн евро – это бремя почувствуют на себе налогоплательщики.

Общая стоимость обслуживания общественного транспорта в Люксембурге составляет более 500 млн евро, поэтому правительство считает, что упущенная выручка от продажи билетов является относительно небольшой.

Стоимость одного билета в настоящее время составляет 2 евро, дневной проездной вдвое дороже. Многие работники получают субсидии на ежегодный проездной.

Правительство Люксембурга называет несколько причин своего решения. Оно говорит, что это социальная мера, которая в большей степени коснется налогоплательщиков с высоким доходом.

Также правительство хочет разгрузить дороги: в Люксембурге на тысячу человек приходится больше авто, чем в любой другой стране ЕС. Кроме того, этот шаг – предупреждение жителей Люксембурга об экологических проблемах.

История с введением бесплатного проезда не является прецедентной, но впервые это сделает не город, а страна – хотя и маленькая. Бесплатный проезд есть в столице Эстонии Таллине (для местных жителей) и во французском Дюнкерке.

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