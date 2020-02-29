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Главная » Мир » Политика
16:42 29 Февраля 2020 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Коронавирусом заразились пять членов парламента и вице-президент Ирана

Представитель президиума законодательного органа Ирана Исламского консультативного совета Асадулл Аббаси заявил, что уже пять депутатов парламента заразились коронавируса.

Это стало известно благодаря тому, что 100 парламентариев сдали тест.

Как передает «РИА Новости», в связи с этим запланированы новые анализы для депутатов парламента.

«Анализы пяти из 100 сдавших тест на коронавирус депутатов оказались положительными. Тестирование пройдут и другие депутаты», – сказал он.

Обратим внимание, что парламент Ирана решил прекратить проведение заседаний из-за коронавируса.

Напомним, в Иране инфицированной коронавирусом оказалась вице-президент по делам женщин и семьи Масумех Эбтекар. Уточняется, что вице-президент из-за плохого самочувствия прошла тест на коронавирус и он оказался положительным.

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Тэги: Иран, диагноз, парламент, коронавирус

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