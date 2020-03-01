Главный приз Берлинского кинофестиваля получил иранский фильм о смертной казни

«Золотой медведь», главный приз Берлинале, достался ленте «Зла не существует» иранского режиссера Мохаммада Расулофа.

Церемония награждения юбилейного, 70-го Берлинского международного кинофестиваля прошла в Berlinale Palast.

Мохаммад Расулоф получить его лично не смог из-за запрета властей Ирана покидать страну. Награду приняла дочь режиссера Баран, сообщает BBC.

Фильм-победитель рассказывает четыре истории о смертной казни и людях, которые вынуждены отстаивать свою свободу.

«История каждой части фильма основана на моем собственном опыте, – рассказал режиссер в своем интервью, которое он дал по Skype. – Я хотел рассказать о людях, которые не хотят брать на себя ответственность и говорят, что решение принимают высшие силы. Но они могут сказать «нет », и в этом их сила».

По данным международных правозащитных групп, в Иране каждый год казнят сотни людей.

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