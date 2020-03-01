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Главная » Украина » Общество
15:50 01 Марта 2020 Просмотров 107   КомментариевКомментарии

Как будет называется украинский телеканал, созданный для вещания в ОРДЛО

Свою работу он должен начать 2 марта.

ТВ-канал, который должен будет стать альтернативой российской пропаганде по ТВ и будет вещать на неподконтрольных Украине территории, будет называться Дом. Это название уже утверждено президентом Зеленским.

Также сообщается, что уже сделан предположительный логотип телеканала.

Напомним, канал создается на базе на базе государственного канала UA|TV. Его должны презентовать 2 марта.

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Тэги: тв, Донбасс, пропаганда, телеканал, ОРДЛО

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