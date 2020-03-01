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Главная » Украина » Происшествия
17:39 01 Марта 2020 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

Мужчина забил до смерти двухлетнего ребенка

Ребенок кричал и не давал мужчине отдохнуть.

21-летний парень забил до смерти двухлетнего ребенка своей сожительницы за то, что то ему не давал отдохнуть своим плачем и криками. Это произошло в городе Херсон.

После содеянного мужчина пустился в бега, однако его оперативно задержали в течении часа. Погибшему ребенку был всего 1 год и 8 месяцев.

Убийца – житель Новой Каховки. Он уже не раз попадался на употреблении наркотиков, а также вел антисоциальный образ жизни.

В данный момент решается вопрос об объявлении подозрения задержанному. Ему может грозить наказание в виде 15 лет лишения свободы.

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Тэги: убийство, ребенок, херсон, задержание, сожитель

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