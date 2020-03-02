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Главная » Украина » Экономика
13:31 02 Марта 2020 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

Украинцам назвали новый размер пособия по безработице, подробности

Ключевой фактор – последняя графа в трудовой книжке.

Стали известны подробности повышения размера выплат по безработице в Украине.

Известно, что с 1 марта размер минимального пособия вырос с 1630 до 1800 грн. Максимальный размер выплаты составляет 8400 гривен.

Для того, чтобы получать выплаты от государства, нужно уволиться по согласию сторон. Если указать причину «по собственному желанию», то деньги украинцы начнут получать только спустя три месяца.

«Пособие по безработице лицам, которые уволились с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин, назначается в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи, и ее выплата начинается с 91-го календарного дня», – сказано в законодательстве.

Чтобы получать большие выплаты, должны быть реализованы следующие условия:

  • 50% зарплаты – стаж до 2 лет;
  • 55% зарплаты – стаж от 2 до 6 лет;
  • 60% зарплаты – стаж от 6 до 10 лет;
  • 70% зарплаты – стаж от 10 лет.

Согласно законодательству, первые три месяца украинцам платят полную выплату, следующие три месяца – 80%, затем – 70%.

При этом получать деньги можно на протяжении 9 месяцев. Стоит отметить, что фактически это не помощь от государства – это страховка, которую платят все работающие. С заработной платы ежемесячно 22% распределяют в три фонда, один из которых – фонд по безработице.

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Тэги: пособие

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