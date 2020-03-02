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15:40 02 Марта 2020 153 Комментарии
В Таджикистане прошли выборы в парламент
В Таджикистане завершились парламентские выборы — проголосовали более 75% избирателей при необходимом минимуме в 50%.
Об этом сообщает DW.
«Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана — Маджлиси намояндагон — проводятся раз в 5 лет. За 63 места боролись 241 человек: 65 кандидатов от семи партий по партийным спискам и 176 кандидатов в одномандатных округах. Жалоб и сообщений о нарушениях в комиссию не поступало», — говорится в сообщении.
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Тэги: выборы
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