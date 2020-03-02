В Таджикистане прошли выборы в парламент

В Таджикистане завершились парламентские выборы — проголосовали более 75% избирателей при необходимом минимуме в 50%.

Об этом сообщает DW.

«Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана — Маджлиси намояндагон — проводятся раз в 5 лет. За 63 места боролись 241 человек: 65 кандидатов от семи партий по партийным спискам и 176 кандидатов в одномандатных округах. Жалоб и сообщений о нарушениях в комиссию не поступало», — говорится в сообщении.

Тэги: выборы