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Главная » Мир » Политика
17:12 02 Марта 2020 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Путин в любой момент может начать любую войну

Общество российское абсолютно забыло ценность человеческой жизни.

Как матери могут отпускать своих детей на войну?

Дело в том, что Турция, как и Россия, ведёт довольно мутную войну, совершенно непонятную, с непонятными целями для альянса.

То есть, они понимают, зачем это делается, но это очень странная вещь, например, если бы Турция напала на Венгрию, ввела бы войска в Венгрию – это абсурдно, но я взял Венгрию как Марс. И там у нее неприятности, кто-то их бомбил, и Турция бы обратилась к НАТО и сказала бы: помогите, давайте нападём на Венгрию вместе. Это абсурд. Конечно, они этим заниматься не будут, потому что это не нападение на саму Турцию, члена НАТО. Это первое.

Но вот «Марш Немцова» и разговор о достоинстве людей, он тут абсолютно корреспондируется с этой темой. Обрати внимание, что идут разговоры в обществе исключительно о том, начнет ли Путин войну, или не начнет. Точки зрения общества, что никакой войны не должно быть — не должно быть войны, потому что страна итак в войне. И даже имеется в виду не война с Украиной, а вообще страна в войне: в войне с бедностью, с болезнями, за теплые туалеты в школах, которых нет, в войне за газификацию, когда на Севере поселок, где проходит труба мимо домов прямо по улице, а им выставляют счет на 4 миллиона рублей – людям, у которых нет работы и которые топят дровами. Вот эта бесконечная война.

Но общество просто сидит и ждет. В том числе и журналистское сообщество: будет война, или не будет война? — как игра. Это страшно, это совершенно немыслимо. Общество не заявляет четкой позиции, чтобы войны не было. Нет механизмов.

<…>

Для меня абсолютный закон – рассматривать внешнеполитические действия России именно в контексте, как общество может от этих сумасшедших защитить себя. И я вижу, что общество сломлено, что может начаться любая война – мне это напоминает начало Первой мировой войны, — если прочитать анализ этого, это была абсолютно страшная на то время война, но абсолютно бессмысленная, с непонятными целями, где погибло, на этом театре военных действий, огромное количество людей.

Мне сейчас Россия это напоминает. Путин в угоду чего угодно может начать любую войну. Певцы Путина на телевидении пропоют песни о том, что это правильно, назовут кого-то «фашистами», а солдатики будут гибнуть. Общество российское абсолютно забыло ценность человеческой жизни. Как матери могут отпускать своих детей?

Я живу, вы знаете. В «фашисткой» стране, где едят русских – это Украина. И хочу сказать, что если бы Зеленский начал какую-то войну где-то с какими-то странными целями – я сейчас не имею в виду Донбасс, украинскую территорию, и там поддерживается все, что угодно. Но замечу – украинские граждане не поддерживают силовой вариант. Они против того, чтобы из-за сепаратистов гибли украинские солдаты. Они требуют от Зеленского мирного решения проблемы.

Россияне от Путина ничего не требуют. Они ждут, что оно либо рассосется, либо отдадут своих детей. Я этого никогда не понимал. У меня есть дети, я ими дорожу. Я считаю, что каждый должен дорожить своими детьми. Вот и все.

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Тэги: Путин

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