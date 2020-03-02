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Главная » Украина » Происшествия
16:34 02 Марта 2020 Просмотров 69   КомментариевКомментарии

Разбойник, совершивший налет на магазин, все деньги проиграл на автоматах

В Бахмуте Донецкой области на днях слушали дело неоднократно судимого разбойника, который совершил вооруженное нападение на магазин в мае прошлого года.

Как сообщили «Властям» в органах следствия, обвиняемый загодя подготовился к разбою. Выйдя из дома в 5 часов утра, он направился в отдаленный круглосуточный магазин. Добравшись на место, он надел перчатки, а лицо скрыл арафаткой и кепкой. Достав незаряженный пневматический пистолет, он ворвался в магазин с фразой: «Не советую двигаться!», брошенной одинокой продавщице.

Направившись к кассе, разбойник вытащил всю выручку – чуть менее 800 гривен, и с нею скрылся.

Понимая, что полиция придет по его следам, разбойник попытался скрыться в Москве, однако вскоре вернулся, поскольку находился под условным наказанием, и обязан был отмечаться в органах пробации.

В итоге, суд приговорил его к четырем годам реального тюремного срока. Все деньги ,которыми он завладел в магазине, неудачливый разбойник спустил в игровые аппараты.

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Тэги: приговор, пистолет, магазин, разбой, бахмут, игровые автоматі

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