Разбойник, совершивший налет на магазин, все деньги проиграл на автоматах
В Бахмуте Донецкой области на днях слушали дело неоднократно судимого разбойника, который совершил вооруженное нападение на магазин в мае прошлого года.
Как сообщили «Властям» в органах следствия, обвиняемый загодя подготовился к разбою. Выйдя из дома в 5 часов утра, он направился в отдаленный круглосуточный магазин. Добравшись на место, он надел перчатки, а лицо скрыл арафаткой и кепкой. Достав незаряженный пневматический пистолет, он ворвался в магазин с фразой: «Не советую двигаться!», брошенной одинокой продавщице.
Направившись к кассе, разбойник вытащил всю выручку – чуть менее 800 гривен, и с нею скрылся.
Понимая, что полиция придет по его следам, разбойник попытался скрыться в Москве, однако вскоре вернулся, поскольку находился под условным наказанием, и обязан был отмечаться в органах пробации.
В итоге, суд приговорил его к четырем годам реального тюремного срока. Все деньги ,которыми он завладел в магазине, неудачливый разбойник спустил в игровые аппараты.
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